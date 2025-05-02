"Полные ничтожества": Трамп набросился на демократов за новую попытку импичмента
Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал демократов за новую инициативу по импичменту. Он назвал политических оппонентов ничтожествами и психами, а их действия - абсурдными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
Трамп заявил, что демократы "действительно вышли из-под контроля", "потеряли все и особенно свой разум".
"Эти радикальные левые сумасшедшие снова вляпались в "импичмент". У них уже есть два "безымянных", мало уважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые уже 20-й раз подбрасывают "импичмент" Дональду Трампу, хотя они не имеют никакого представления, за что я могу быть подвергнут импичменту", - написал президент США.
Он упрекнул демократов якобы в их ошибках - кризис на границе с Мексикой, инфляцию, вывод войск из Афганистана, войну РФ против Украины, нападение ХАМАС на Израиль, которое, по мнению Трампа, произошло "только потому, что он (Байден, - ред.) позволил Ирану вернуть себе большое богатство".
Трамп отметил, что республиканцы должны начать думать о том, чтобы исключить членов Демократической партии из Конгресса. Он также напомнил о своей первой каденции, когда демократы уже прибегали к подобным попыткам, и пообещал, что на этот раз республиканцы не позволят им "выйти сухими из воды".
"Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам стоит начать играть с ними в эту игру, и изгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили - и это настоящие преступления", - написал американский лидер.
Попытка импичмента Трампа
Напомним, в апреле конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что внесет представление об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. Он резко раскритиковал Трампа и заявил, что тот не заслуживает должности президента.
Уже в конце апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар сообщил, что внес предложение импичмента Трампу. Танедар уточнил, что подал семь статей импичмента, в которых Трампа обвиняют в ряде серьезных нарушений.
Западные СМИ сообщали, что в окружении Трампа серьезно относятся к новым инициативам по импичменту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.