"Полные ничтожества": Трамп набросился на демократов за новую попытку импичмента

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал демократов за новую инициативу по импичменту. Он назвал политических оппонентов ничтожествами и психами, а их действия - абсурдными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Трамп заявил, что демократы "действительно вышли из-под контроля", "потеряли все и особенно свой разум".

"Эти радикальные левые сумасшедшие снова вляпались в "импичмент". У них уже есть два "безымянных", мало уважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые уже 20-й раз подбрасывают "импичмент" Дональду Трампу, хотя они не имеют никакого представления, за что я могу быть подвергнут импичменту", - написал президент США.

Он упрекнул демократов якобы в их ошибках - кризис на границе с Мексикой, инфляцию, вывод войск из Афганистана, войну РФ против Украины, нападение ХАМАС на Израиль, которое, по мнению Трампа, произошло "только потому, что он (Байден, - ред.) позволил Ирану вернуть себе большое богатство".

Трамп отметил, что республиканцы должны начать думать о том, чтобы исключить членов Демократической партии из Конгресса. Он также напомнил о своей первой каденции, когда демократы уже прибегали к подобным попыткам, и пообещал, что на этот раз республиканцы не позволят им "выйти сухими из воды".

"Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам стоит начать играть с ними в эту игру, и изгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили - и это настоящие преступления", - написал американский лидер.