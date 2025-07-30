В США предложили новый механизм поставки оружия Украине за счет союзников, - WSJ

Сенаторы Республиканской партии США разработали механизм, как вооружить Украину американским оружием за счет европейских союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш подготовили законопроект Peace Act, который предусматривает создание спецфонда, который бы наполняли европейские союзники Украины для оплаты американского оружия.

Законопроект предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США для приема денег от союзников.

Эти средства глава Пентагона сможет использовать для оплаты заказов военным подрядчикам для пополнения запасов США, чтобы они могли продолжать поставлять оружие в Украину.

Сенаторы ожидают, что фонд будет собирать от 5 до 8 млрд долларов в год, а его основными донорами могут быть Германия и Великобритания.

По словам Уикера, Peace Act дает президенту США Дональду Трампу и союзникам дополнительную возможность ускорить поставки военной помощи Украине за счет имеющихся американских запасов.

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", - отметил сенатор.

Уикер обсуждал законопроект с Белым домом, который в целом воспринял эту идею положительно, сообщили WSJ его помощники.

Авторы Peace Act надеются, что он может быть принят до конца 2025 года в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике, который готовит возглавляемый Уикером Комитет Сената по вооруженным силам.