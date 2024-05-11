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США предложили Израилю разведданные за отказ от вторжения на Рафах, - WP

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты, пытающиеся предотвратить масштабное вторжение Израиля в Рафах, предлагает Тель-Авиву секретные разведданные. В частности, они помогут ЦАХАЛу определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников издания, США также предложили помощь в предоставлении тысяч убежищ, чтобы Израиль мог построить палаточные городки, а также помочь в строительстве систем доставки еды, воды и медикаментов, чтобы палестинцы, эвакуированные из Рафаха, могли иметь пригодное для жизни место, сообщили чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы не разглашать тайну дипломатических переговоров.

Президент США Джо Байден и его старшие помощники делали подобные предложения в течение последних нескольких недель в надежде, что они убедят Израиль провести более ограниченную и целенаправленную операцию в городе на юге Газы. Израиль пообещал войти в Рафах с "чрезвычайной силой". 

Представители администрации, включая экспертов из Агентства США по международному развитию, заявили Израилю, что потребуется несколько месяцев, чтобы безопасно переселить сотни тысяч палестинцев, которые сейчас живут в ветхих и антисанитарных условиях в Рафахе. Израильские официальные лица не согласны с этой оценкой.

Помощники Байдена подчеркивают своим израильским коллегам, что палестинцев нельзя просто переселить в бесплодные или обстреливаемые части Газы, но что Израиль должен обеспечить базовую инфраструктуру - включая жилье, еду, воду, лекарства и другие предметы первой необходимости, - чтобы эвакуируемые имели пригодные для жизни условия, а не просто подвергались дополнительному голоду или болезням.

По словам нескольких человек, знакомых с ходом обсуждений, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать частные беседы, эксперты из всего правительства США подробно консультируют своих израильских коллег по вопросам разработки и реализации такого гуманитарного плана, вплоть до того, сколько палаток и сколько воды потребуется для конкретных районов. Группы помощи заявили, что безопасная эвакуация людей из Рафаха практически невозможна, учитывая условия в остальной части Газы.

Наступление на Рафах

В начале недели ЦАХАЛ начал наземное наступление на город Рафах на юге Сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом.

Часть КПП со стороны Газы, расположенная в 3,5 км от египетской территории, теперь полностью контролируется израильскими войсками.

При этом США прекратили поставки боеприпасов для израильской армии и попытались задержать израильское наступление на Рафах.

На днях военный кабинет Израиля одобрил решение о расширении операции.

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