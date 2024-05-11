США запропонували Ізраїлю розвіддані за відмову від вторгнення на Рафах, - WP

За словами джерел видання, США також запропонували допомогу в наданні тисяч притулків, щоб Ізраїль міг побудувати наметові містечка, а також допомогти в будівництві систем доставляння їжі, води та медикаментів, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаха, могли мати придатне для життя місце, повідомили чиновники, що говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати таємницю дипломатичних переговорів.

Президент США Джо Байден і його старші помічники робили подібні пропозиції протягом останніх кількох тижнів, сподіваючись, що вони переконають Ізраїль провести більш обмежену та цілеспрямовану операцію в місті на півдні Гази. Ізраїль пообіцяв увійти в Рафах із "надзвичайною силою".

Представники адміністрації, включно з експертами з Агентства США з міжнародного розвитку, заявили Ізраїлю, що знадобиться кілька місяців, щоб безпечно переселити сотні тисяч палестинців, які зараз живуть у старих і антисанітарних умовах у Рафасі. Ізраїльські офіційні особи не згодні з цією оцінкою.

Помічники Байдена наголошують своїм ізраїльським колегам, що палестинців не можна просто переселити в безплідні або обстрілювані частини Гази, але що Ізраїль має забезпечити базову інфраструктуру - включно з житлом, їжею, водою, ліками та іншими предметами першої необхідності, - щоб евакуйовані мали придатні для життя умови, а не просто зазнавали додаткового голоду або хвороб.

За словами кількох людей, знайомих із ходом обговорень, які говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати приватні бесіди, експерти з усього уряду США докладно консультують своїх ізраїльських колег із питань розроблення та реалізації такого гуманітарного плану, аж до того, скільки наметів і скільки води буде потрібно для конкретних районів. Групи допомоги заявили, що безпечна евакуація людей із Рафаха практично неможлива з огляду на умови в решті частини Гази.