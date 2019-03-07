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У США запідозрили Китай у завищенні темпів зростання економіки, - FТ

Новини » Економіка    07.03.2019 - 11:41
У США запідозрили Китай у завищенні темпів зростання економіки, - FТ
Ілюстративне фото (GettyImages)

За словами аналітиків, у китайських органів влади є стимул спотворювати офіційну статистику заради винагород

Аналітики вашингтонського Інституту Брукінгса вважають, що зростання ВВП Китаю у статистичних звітах в останні кілька років завищували приблизно на 2 процентних пункти щорічно, в результаті чого він де-факто виявився на 12% менше офіційних оцінок. Про це повідомляє видання Financial Times.

Так, за словами аналітиків, у китайських органів влади є стимул спотворювати офіційну статистику заради винагород за досягнення цілей по зростанню і інвестицій.

"Національне бюро статистики Китаю (НБС) коригує дані, що надаються місцевими органами влади, для розрахунку ВВП на національному рівні. Коригування, зроблені НБС, складають у середньому 5% від ВВП країни з середини 2000-х років", - зазначає видання.

Зазначено, що дослідження охоплює часовий проміжок з 2008 по 2016 рік, і в ньому не наводиться оцінка зростання ВВП Китаю за підсумками минулого року. Автори використовували дані про збір ПДВ, щоб скорегувати історичний ряд зростання ВВП Китаю. Дані аналітиків свідчать, що офіційну статистику щодо зростання номінального ВВП завищували на 1,7 п.п. з року в рік, в результаті чого до кінця 2016 року він опинився приблизно на 12% більше реального.

Дослідники відзначають, що в реальному вираженні зростання ВВП за той же період був завищений на 2 п.п. Крім цього, державні статистики завищували обсяг інвестицій у китайську економіку (в 2016 році він опинився на 7 п.п. нижче офіційних даних), а також обсяг промислового виробництва.

Нагадаємо, раніше Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП у 2019 році з 3,5% до 3,3%.

Як писало РБК-Україна раніше, Китай у цьому році розраховує на темпи зростання економіки до 6-6,5% ВВП. Влада Китаю у поточному році планує збільшити витрати на національну оборону на 7,5% - до 1,19 трлн юанів. Це більше 177,6 млрд доларів.

Додамо, зростання реального валового внутрішнього продукту Китаю у 2018 році склало 6,6%. Агентство Reuters зазначало, що в 2018 році економіка Китаю показала найповільніший річний приріст з 1990 року.

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