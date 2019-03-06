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ОЕСР знову знизила прогноз по зростанню світової економіки

Новини » Економіка    06.03.2019 - 15:19
ОЕСР знову знизила прогноз по зростанню світової економіки
Фото: ОЕСР (wikipedia.org)

Перспективи світової економіки погіршуються

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП в 2019 році з 3,5% до 3,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий огляд організації.

При цьому ОЕСР знизила прогноз зростання світової економіки в 2020 році з 3,5% до 3,4%. За прогнозами організації, в 2018 році світовий ВВП зріс на 3,6% (раніше зростання оцінювався в 3,7%).

ОЕСР знову знизила прогноз по зростанню світової економіки

www.oecd.org

Як відзначається в огляді, зміни у бік зниження порівняно з попереднім прогнозом в листопаді 2018 року особливо істотні для зони євро, особливо для Німеччини та Італії, а також для Великої Британії, Канади та Туреччини.

В ОЕСР відзначають, що економічні перспективи зараз майже у всіх країнах G20 слабкіше, ніж передбачалося раніше.

"Уразливості, пов'язані з Китаєм і ослабленням європейської економіки, в поєднанні з уповільненням торгівлі і світового виробництва, високою політичною невизначеністю і ризиками на фінансових ринках можуть підірвати сильне і стійке середньострокове зростання в усьому світі", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП в 2019 році з 3,7% до 3,5%. При цьому ОЕСР прогнозував зростання світової економіки в 2020 році також на 3,5%.

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