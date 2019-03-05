Китай у цьому році розраховує на зростання ВВП до 6,5%

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Також Китай збільшить витрати на військовий бюджет на 7,5%

Китай розраховує на темпи зростання економіки в 2019 році до 6-6,5% ВВП. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляється доповіді про роботу уряду країни, пише CGTN.

Крім того, влада Китаю в поточному році планує збільшити витрати на національну оборону на 7,5% - до 1,19 трлн юанів. Це більш 177,6 млрд доларів.

"Це амбітне і реалістична завдання, відповідності до якого ми маємо намір добитися високоякісного розвитку з урахуванням національної специфіки", - наголошується в доповіді.

На відкритті другої сесії Всекитайських зборів народних представників 13 скликання у доповіді про роботу уряду йдеться, що за офіційними даними, в 2017 році військовий бюджет Китаю зріс на 7%. Тоді він вперше в історії подолалв позначку в 1 трлн юанів, досягнувши 1,044 трлн юанів.

У минулому ж році влада Китаю збільшили видатки на національну оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юанів.

Крім того, згідно з доповіддю, величина дефіциту державного бюджету Китаю досягне в 2019 році 2,76 трлн юанів, що складає близько 2,8% від ВВП країни. Китай також прогнозує обсяг бюджетного дефіциту в 2019 році на рівні 2,8% від ВВП. Це на 0,2% менше порівняно з 2018 роком.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади зазначено, що Росія та Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.