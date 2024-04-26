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Ракеты к Patriot, артиллерия и боеприпасы. Испания пришлет Украине военную помощь

Пятница 26 апреля 2024 22:23
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Ракеты к Patriot, артиллерия и боеприпасы. Испания пришлет Украине военную помощь Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Испания направит в Украину ракеты к Patriot, которые вскоре прибудут на базу материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.

По словам Роблес, ракеты к Patriot уже в течение четырех дней прибудут на базу материально-технического. Однако она не уточнила, какое количество ракет будет предоставлено Украине.

Также Роблес рассказала, что Испания недавно отправила в Украину набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек. А на днях Украина получила новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Вскоре Испания поставит боеприпасы калибра 155 и 120 мм в Украину.

В ближайшие два месяца испанская помощь будет включать в себя:

  • легкие и тяжелые пулеметы;
  • защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • бронированные машины пехоты;
  • противотанковые средства;
  • гаубицы полевой артиллерии.

За этими поставками последуют поставки разных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.

Министр обороны Испании рассказала, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.

Patriot для Украины

В начале весны 2024 года Россия усилила ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Из-за задержки с помощью Соединенных Штатов Америки Украина столкнулась с вопросом истощения систем ПВО.

В частности, речь о ракетах Patriot и самих системах. Во время одного из обращений президент Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских атак необходимо около 25 Patriot. С их поиском согласилась помочь Германия, а позже немецкое правительство объявило о передаче одной такой системы Украине.

26 апреля состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", во время которого ряд стран объявил о своей военной помощи Украине. В частности, США выделили пакет военной помощи Украине стоимостью 6 млрд долларов.

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