Конец подводных гигантов: США выводят из эксплуатации самые мощные ракетоносцы Ohio

Самые мощные в мире носители крылатых ракет - субмарины класса Ohio - оставят службу уже в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

На смену "тихим убийцам", способным нести более полутора сотен "Томагавков", приходит новое поколение подводных лодок.

Управляемая ракетная субмарина (SSGN) класса Ohio - это одна из самых разрушительных боевых платформ в арсенале Пентагона. Благодаря своим гигантским размерам она способна нести невероятный боезапас: 154 ракеты Tomahawk.

Эти лодки стали решающим фактором во многих военных кампаниях, в частности во время войны в Персидском заливе и операции в Ливии в 2011 году. Способность наносить массированные точные удары по штабам, бункерам и скоплениям войск, находясь в полной безопасности под водой, делала их ключевым инструментом "первого удара".

Рекордная автономность: 700 дней в море

Одной из уникальных характеристик класса Ohio является их выносливость. Эти субмарины могут выполнять непрерывные миссии продолжительностью почти два года.

Пример: Субмарина USS Florida за 700 дней боевого дежурства преодолела почти 70 000 миль. Это критически важно для Тихоокеанского региона, где огромные морские просторы требуют длительного пребывания сил в море без захода в порты.

Почему легенды уходят на покой

Несмотря на свою эффективность, субмарины класса Ohio эксплуатируются гораздо дольше, чем предполагалось изначально. ВМС США официально планируют вывести их из эксплуатации в период с 2026 по 2028 год.

Заменой для ветеранов станут подводные лодки класса Virginia (Block V). Они получат специальную дополнительную секцию, которая позволит перевозить на 28 "Томагавков" больше, чем предыдущие версии. Хотя общая огневая мощность одной такой лодки составит 40 ракет (что меньше 154 у Ohio), они будут более технологичными и маневренными.

"Умное" оружие будущего

Основным инструментом новых субмарин останутся ракеты Tomahawk Block IV. Эти боеприпасы - не просто снаряды, а полноценные разведывательные аппараты:

Они оснащены каналом передачи данных для корректировки цели во время полета.

Способны проводить доразведку и наблюдение прямо в воздухе.

Уничтожают инфраструктуру врага, не подвергая экипаж субмарины риску.

Почему это важно:

Списание субмарин Ohio означает временную потерю огромной совокупной огневой мощи. Однако США ускоряют темпы строительства новых лодок, чтобы как можно скорее восполнить этот пробел в стратегическом сдерживании.