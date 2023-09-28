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США заморозили российские активы на 8 млрд долларов, большая часть - в ЕС и Японии

Четверг 28 сентября 2023 09:54
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США заморозили российские активы на 8 млрд долларов, большая часть - в ЕС и Японии Фото: США заморозили российские активы на 8 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные штаты Америки заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть из которых находится в ЕС и Японии.

Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщается, западные страны заморозили российские активы на 300 миллиардов долларов в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В частности, по словам Прицкер, США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Некоторые страны призвали использовать эти деньги для восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, выразили оговорку о законности и последствиях такого шага.

Прицкер отметила, что юридические команды проводят "чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно сделать с этими активами".

"По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны способствовать восстановлению Украины. Юридически, как это сделать - это то, над чем мы сейчас работаем ", - сказала спецпредставитель США.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.

О том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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