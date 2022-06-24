Російські судна під прапором Ліберії постачають нафту в Європу в обхід санкцій

Російські танкери продовжують постачати нафту в порти Європи в обхід санкцій. Зокрема, судна були помічені під прапором Ліберії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза" .

За даними міжнародної платформи OCCRP, Російська держкомпанія "Совкомфлот" змогла обійти обмеження завдяки тому, що оформила їх як власність своїх дочірніх компаній на Кіпрі і в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У цій ситуації практично неможливо відстежити право володіння судном, тим більше коли компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери в деяких країнах.

Плавання під ліберійським прапором - це найпростіший спосіб приховати походження судна.

Розслідувачі виявили понад 18 танкерів "Совкомфлоту", які продовжують здійснювати рейси. Кожне судно в середньому перевозить нафту приблизно на 240 мільйонів доларів.

Організація відстежила щонайменше п'ять з них, коли судна або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набрати чинності.

Хто є покупцем російської нафти, що доставляється танкерами, неясно.

Нагадаємо, в червні ЄС прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 млрд євро на експорті палива.

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