Грузія може брати участь в обході санкцій проти російської нафти, - ЗМІ

Грузинська сторона може брати участь у схемі, яка використовується для обходу санкцій проти російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський телеканал Mtavari .

Телеканал з посиланням на джерело повідомляє, що судно перевозить до 30 000 тонн вакуумного газойлю (один з компонентів дизельного палива) російської компанії "Роснефть". Також Mtavari стверджує, що грузинська сторона намагається змінити походження вантажу і відправити його в Європу.

Повідомляється, що на даний момент в порту Батумі на нафтовому терміналі стоїть танкер Esen Ka під турецьким прапором.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські танкери продовжують постачати нафту в порти Європи в обхід санкцій. За даними видання "Медуза", схема стало можлива завдяки реєстрації компаній на Кіпрі і ОАЕ, що ускладнює виявлення їх власників.

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