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В США согласились с мнением Израиля об угрозе массивных атак со стороны Ирана

Понедельник 12 августа 2024 22:38
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В США согласились с мнением Израиля об угрозе массивных атак со стороны Ирана Фото: Джон Кирби (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки разделяют оценку Израиля по поводу того, что Иран или его союзники могут осуществить значительные атаки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Times of Israel.

"Мы разделяем те же беспокойства и ожидания, что и наши израильские коллеги по поводу возможных сроков. Это может произойти уже на этой неделе", - сказал Кирби журналистам.
"Мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак", – сказал Кирби.

По его словам, в последние дни США усилили свое региональное военное присутствие.

"Мы, очевидно, не хотим, чтобы Израилю пришлось защищаться от очередного нападения, как это было в апреле. Но если это произойдет, мы продолжим помогать им защищаться", – отмечает Кирби.

Он отметил, что сейчас трудно определить, будет ли атака со стороны Ирана или его союзников и как она может выглядеть.

"Президент США уверен, что у нас есть возможности, чтобы помочь защитить Израиль, если до этого дойдет. Никто не хочет, чтобы это дошло", подчеркнул он.

Убийство лидера ХАМАСа

31 июля в Тегеране был ликвидирован политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания. Его приспешники обвинили в убийстве израильские спецслужбы.

Позже Израиль якобы сообщил Штатам, что именно он причастен к этому убийству. В ответ на это в Иране заявили об ответном намерении масштабно атаковать Израиль.

Позже в МИДе Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время".

В то же время, новый лидер ХАМАС через посредников передал Израилю сообщение, в котором говорится, что он хочет заключить соглашение о прекращении огня .

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
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