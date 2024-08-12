В США согласились с мнением Израиля об угрозе массивных атак со стороны Ирана

Соединенные Штаты Америки разделяют оценку Израиля по поводу того, что Иран или его союзники могут осуществить значительные атаки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Times of Israel.

"Мы разделяем те же беспокойства и ожидания, что и наши израильские коллеги по поводу возможных сроков. Это может произойти уже на этой неделе", - сказал Кирби журналистам.

"Мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак", – сказал Кирби.

По его словам, в последние дни США усилили свое региональное военное присутствие.

"Мы, очевидно, не хотим, чтобы Израилю пришлось защищаться от очередного нападения, как это было в апреле. Но если это произойдет, мы продолжим помогать им защищаться", – отмечает Кирби.

Он отметил, что сейчас трудно определить, будет ли атака со стороны Ирана или его союзников и как она может выглядеть.

"Президент США уверен, что у нас есть возможности, чтобы помочь защитить Израиль, если до этого дойдет. Никто не хочет, чтобы это дошло", подчеркнул он.