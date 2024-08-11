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Израиль считает, что Иран решил его атаковать, - журналист Axios

Израиль, Воскресенье 11 августа 2024 22:22
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Израиль считает, что Иран решил его атаковать, - журналист Axios Фото: Иран может напасть на Израиль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильская разведка считает, что Иран решил на них напасть. Вероятно, это может произойти в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Axios Барака Равида.

Равид, ссылаясь на два источника, заявил, что разведка Израиля считает, что Иран решил напасть на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней.

По словам Равида, эта атака станет возмездием за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС и один из его охранников были убиты в конце июля.

Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.

Заметим, что тогда Израиль не взял на себя ответственность за убийство, однако не отрицал причастность.

В то же время в МИД Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время".

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