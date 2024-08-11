Израиль считает, что Иран решил его атаковать, - журналист Axios

Израильская разведка считает, что Иран решил на них напасть. Вероятно, это может произойти в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Axios Барака Равида.

Равид, ссылаясь на два источника, заявил, что разведка Израиля считает, что Иран решил напасть на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней. По словам Равида, эта атака станет возмездием за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС и один из его охранников были убиты в конце июля.