Израиль считает, что Иран решил его атаковать, - журналист Axios
Израильская разведка считает, что Иран решил на них напасть. Вероятно, это может произойти в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Axios Барака Равида.
Равид, ссылаясь на два источника, заявил, что разведка Израиля считает, что Иран решил напасть на Израиль и может сделать это в течение нескольких дней.
По словам Равида, эта атака станет возмездием за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС и один из его охранников были убиты в конце июля.
Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.
Заметим, что тогда Израиль не взял на себя ответственность за убийство, однако не отрицал причастность.
В то же время в МИД Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время".
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