В США призывают к санкциям против генпрокурора Болгарии за коррупцию и сотрудничество с россиянами

В Палате представителей США призвали министерство финансов США наложить санкции на генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева за его "коррупционные действия", угрожающие "стабильности и безопасности союзников НАТО в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное членом Палаты представителей США от Республиканской партии Уорреном Дэвидсоном в Twitter .

В письме конгрессмен упоминает о коррупционных действиях Гешева - присвоении банковских учреждений и передаче критической инфраструктуры и оборонным компаниям "российским подсанкционным банкам и другим коррумпированным субъектам".

Также Дэвидсон отмечает, что игнорирование наложенных США санкций неприемлемо. Речь идет о случае, когда болгарский суд признал недействительными американские санкции, введенные в июне 2021 года против трех болгарских чиновников и контролируемых ими компаний. Один из них - бизнесмен и олигарх Василий Божков, обвиняемый в сотрудничестве с россиянами с целью создать канал влияния на правительство Болгарии.

По словам Дэвидсона, тогда подсанкционные лица шантажировали действующих министров уголовными обвинениями по богу генпрокурора страны.