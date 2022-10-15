ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские хакеры атаковали сайт президента Болгарии

Новина українською →
Болгария, Суббота 15 октября 2022 23:05
Российские хакеры атаковали сайт президента Болгарии Фото: Президент Болгарии Румен Радев (facebook com President bg)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 октября, российские хакеры атаковали сайт администрации президента Болгарии Румена Радева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bulgarian News Agency.

Сайт администрации президента Болгарии подвергся массированной DDoS-атаке, однако содержимое сайта никоим образом не пострадало.

"Кибератака произошла из российского города Магнитогорска. Не ясно, была ли она осуществлена одним хакером или группой хакеров", - заявил заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов.

Он напомнил, что это не первая кибератак со стороны РФ. В апреле этого года россияне атаковали сайты официальных структур страны.

Со временем стало известно, что ответственность за кибератаку на Болгарию взяла на себя российская группировка Killnet. Мотивом атаки стала "измена России и поставки оружия Украине".

Напомним, что Microsoft обнаружила хакерскую атаку на транспортные компании в Украине и Польше.

Также российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США.

Ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самой масштабной за последние годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Болгария Кибератака
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась