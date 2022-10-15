Российские хакеры атаковали сайт президента Болгарии
В субботу, 15 октября, российские хакеры атаковали сайт администрации президента Болгарии Румена Радева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bulgarian News Agency.
Сайт администрации президента Болгарии подвергся массированной DDoS-атаке, однако содержимое сайта никоим образом не пострадало.
"Кибератака произошла из российского города Магнитогорска. Не ясно, была ли она осуществлена одним хакером или группой хакеров", - заявил заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов.
Он напомнил, что это не первая кибератак со стороны РФ. В апреле этого года россияне атаковали сайты официальных структур страны.
Со временем стало известно, что ответственность за кибератаку на Болгарию взяла на себя российская группировка Killnet. Мотивом атаки стала "измена России и поставки оружия Украине".
Напомним, что Microsoft обнаружила хакерскую атаку на транспортные компании в Украине и Польше.
Также российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США.
Ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самой масштабной за последние годы.
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