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У США закликають до санкцій проти генпрокурора Болгарії за корупцію і співпрацю з росіянами

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США, Субота 24 грудня 2022 23:27
У США закликають до санкцій проти генпрокурора Болгарії за корупцію і співпрацю з росіянами Фото: у США закликають до санкцій проти генпрокурора Болгарії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Палаті представників США закликали міністерство фінансів США накласти санкції на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева за його "корупційні дії", які загрожують "стабільності і безпеці союзників НАТО в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, опублікований членом Палати представників США від Республіканської партії Ворреном Девідсоном в Twitter.

У листі конгресмен згадує про корупційні дії Гешева - привласнення банківських установ та передачу критичної інфраструктури та оборонних компаніх "російським підсанкційним банкам та іншим корумпованим суб'єктам".

Також Девідсон наголошує, що ігнорування накладених США санкцій є неприйнятним. Йдеться про випадок, коли болгарський суд визнав недійсними американські санкції, запроваджені в червні 2021 року проти трьох болгарських високопосадовців і контрольованих ними компаній. Один із них - бізнесмен і олігарх Василь Божков, якого звинувачують у співпраці з росіянами з ціллю створити канал впливу на уряд Болгарії.

За словами Девідсона, тоді підсанкційні особи шантажували чинних міністрів кримінальними звинуваченнями з богу генпрокурора країни.

Нагадаємо, 15 жовтня, російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва.

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