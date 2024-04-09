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США призывают Израиль пропускать больше машин с гуманитарными грузами в Сектор Газа

Вторник 09 апреля 2024 04:10
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США призывают Израиль пропускать больше машин с гуманитарными грузами в Сектор Газа Фото: США призывают Израиль пропускать больше машин с гуманитарными грузами в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом оказывает давление на Израиль, чтобы увеличить суточный поток грузовиков с гуманитарной помощью в Сектор Газа до 350 машин в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Каире на выходных для серьезного раунда переговоров по обеспечению освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

Кирби также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы в Газу ежедневно въезжало от 300 до 350 грузовиков с гуманитарной помощью, а также чтобы лучше обеспечивалась безопасность сотрудников гуманитарных организаций после того, как на прошлой неделе в результате израильских авиаударов погибли семь сотрудников World Central Kitchen.

"Очевидно, что нам нужно, чтобы это число увеличилось, и нам нужно, чтобы оно сохранялось, чтобы действительно справиться с тяжелой гуманитарной ситуацией", - отметил он.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в понедельник, что Израиль еще не предоставил адекватного объяснения гибели сотрудников гуманитарных организаций, в том числе гражданина Австралии и двойного гражданина США и Канады. Двое израильских офицеров были уволены, а остальным объявлен выговор.

Расширение доступа гуманитарной помощи в сектор Газа

Следует отметить, что накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью Сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.

Кроме того, 5 апреля власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в Сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена. Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".

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