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После ультиматима США Израиль идет на ослабление блокады Сектора Газа

Пятница 05 апреля 2024 03:52
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После ультиматима США Израиль идет на ослабление блокады Сектора Газа Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта Эрез между Израилем и северной частью сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный израильский чиновник в комментарии телеканалу сказал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы в Газу поступало больше гуманитарной помощи.

Кабинет безопасности также одобрил использование израильского порта "Ашдод" для передачи дополнительной помощи в Газу.

Ранее сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику касательно Израиля. Причиной является гуманитарная ситуация и увеличение жертв среди гражданских лиц в секторе Газа, где ЦАХАЛ продолжает операцию против ХАМАС.

Атака на гумконвой WCK и реакция Запада

Напомним, 2 апреля в Секторе Газа израильские военные атаковали ракетами колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), обеспечивающую питанием жителей анклава. В результате инцидента погибли семь работников гуманитарной миссии из разных стран мира.

Как рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), трагедия произошла из-за "ложной идентификации" : оператор дрона подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.

В частности, среди жертв инцидента были три гражданина Великобритании. Премьер страны Риши Сунак заявил, что шокирован инцидентом и требует всестороннего расследования трагедии.

Резко высказался об этой атаке и президент США Джо Байден. Он заявил, что Израиль не сделал достаточно для защиты гражданского населения в Секторе Газа.

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