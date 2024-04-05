Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа для гуманитарной помощи

Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на SkyNews .

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт въезда в северные районы Сектора Газа будет открыт впервые с момента нападения ХАМАС 7 октября, а помощь будет временно доставляться через порт "Ашдод".

Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и необходимо для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", - заявил представитель израильского правительства.

Призыв Байдена

Как отмечают в издании, вчера президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленно впустить в сектор Газа больше грузовиков с гуманитарной помощью.

Он подчеркнул, что предстоящая поддержка США войны Израиля в Газе зависит от быстрой реализации новых шагов по защите гражданского населения и гуманитарных работников.

"Он четко отметил необходимость того, чтобы Израиль объявил и предпринял ряд конкретных, конкретных и измеряемых шагов, направленных на защиту гражданского населения, гуманитарные страдания и безопасность работников гуманитарных организаций", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после разговора лидеров.