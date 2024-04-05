ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа для гуманитарной помощи

Израиль Газа, Пятница 05 апреля 2024 10:03
UA EN RU
Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа для гуманитарной помощи Фото: Израиль увеличит количество маршрутов в сектор Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт въезда в северные районы Сектора Газа будет открыт впервые с момента нападения ХАМАС 7 октября, а помощь будет временно доставляться через порт "Ашдод".

Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и необходимо для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", - заявил представитель израильского правительства.

Призыв Байдена

Как отмечают в издании, вчера президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленно впустить в сектор Газа больше грузовиков с гуманитарной помощью.

Он подчеркнул, что предстоящая поддержка США войны Израиля в Газе зависит от быстрой реализации новых шагов по защите гражданского населения и гуманитарных работников.

"Он четко отметил необходимость того, чтобы Израиль объявил и предпринял ряд конкретных, конкретных и измеряемых шагов, направленных на защиту гражданского населения, гуманитарные страдания и безопасность работников гуманитарных организаций", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после разговора лидеров.

Расширение доступа резинопомощи в сектор Газа

Следует отметить, что накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 800 окупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе