В США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, - Reuters

США считают, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Так, вероятно, можно изменить ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Россияне на самом деле делают успехи, устойчивые успехи, на востоке, и они начинают оттеснять украинские войска в Курской области... Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент", - приводит Reuters слова неназванного чиновника.

Он утверждает, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат для войны с Россией. Поэтому, по его мнению, необходимо пополнить ряды личного состава.

По данным издания, о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине военнообязанными являются мужчины с 25 до 60 лет. Только весной этого года мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.

При этом 15 октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко утверждал, что США давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он снизил мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время глава украинского государства выступил против таких призывов США.

К слову, еще на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине якобы больше нужна мобилизация солдат, чем новое оружие.

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