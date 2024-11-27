У США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, - Reuters

США вважають, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Так, ймовірно, можна змінити ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росіяни насправді роблять успіхи, стійкі успіхи на сході, і вони починають відтісняти українські війська в Курській області... Мобілізація та збільшення чисельності особового складу могли б суттєво змінити ситуацію на полі бою в даний момент", - наводить Reuters слова неназваного чиновника.

Він стверджує, що Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для війни з Росією. Тому, на його думку, необхідно поповнити лави особового складу.

За даними видання, про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років заявив неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні військовозобов'язаними є чоловіки з 25 до 60 років. Лише навесні цього року мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

При цьому 15 жовтня радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко стверджував, що США тиснуть на президента України Володимира Зеленського, щоб він знизив мобілізаційний вік до 18 років.

Водночас глава української держави виступив проти таких закликів США.

До речі, ще минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нібито більше потрібна мобілізація солдатів, ніж нова зброя.

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