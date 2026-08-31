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В Умани вводят особый режим передвижения: когда и куда въезд транспорта запрещен

14:30 31.08.2026 Пн
2 мин
Где запрещают также продажу алкогольных напитков и колюще-режущих предметов?
aimg Ирина Костенко
В Умани вводят особый режим передвижения: когда и куда въезд транспорта запрещен Умань готовится к празднику Рош га-Шана (фото иллюстративное: Getty Images)
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Вскоре в Умани введут особый режим въезда, выезда и передвижения - из-за проведения иудейского праздника Рош га-Шана. В микрорайоне паломничества будет действовать также ряд важных запретов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца в Facebook.

В какой период будет действовать особый режим

Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани по случаю проведения иудейского праздника Рош га-Шана будет действовать:

  • с пятницы, 4 сентября;
  • до четверга, 17 сентября.

"Как это было в предыдущие годы", - уточнил Табурец.

Где в городе запретят въезд транспорта

По данным главы Черкасской ОВА, въезд транспорта будет запрещен:

  • с автодороги М-30 в Умань - на улицу Деревянко (в районе базы ООО "Стандарт Будівельний");
  • с автодороги М-30 в Умань - на улицу Ореховую;
  • из села Родниковка в Умань - на улицу Павлова.
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Где усилят контрольно-пропускной режим

Тем временем усиленный контрольно-пропускной режим запланирован:

  • с автодороги М-30 - на улицу Деревянко;
  • с М-05 - на улицу Единения;
  • из села Городецкое Паланской территориальной громады (ТГ) - на перекресток улицы Городецкой и улицы Максима Зализняка;
  • с М-30 - на улицу Михайловскую;
  • с М-30 - на улицу Вокзальную;
  • из села Родниковка Паланской ТГ - на улицу Киевскую.

Отдельно движение по автодороге М-05 "Киев - Одесса" в Умань, на улице Освободителей, будет разрешено только для паломников-хасидов.

Какие еще ограничения вводят в городе

Табурец сообщил также, что в микрорайоне паломничества будет запрещена продажа:

  • алкогольных напитков;
  • фейерверков и пиротехники;
  • ножей и других колюче-режущих предметов;
  • пневматического оружия и имитирующих его игрушек.

"Прошу всех - местных жителей, гостей города - заранее учесть ограничения и планировать свои маршруты. Все эти меры - о безопасности", - подытожил руководитель Черкасской ОВА.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана в этом году.

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Черкасская область Умань Ограничение движения Автомобильное движение Рош ха-Шана Советы водителям Праздники
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