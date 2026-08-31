В Умани вводят особый режим передвижения: когда и куда въезд транспорта запрещен
Вскоре в Умани введут особый режим въезда, выезда и передвижения - из-за проведения иудейского праздника Рош га-Шана. В микрорайоне паломничества будет действовать также ряд важных запретов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца в Facebook.
В какой период будет действовать особый режим
Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани по случаю проведения иудейского праздника Рош га-Шана будет действовать:
- с пятницы, 4 сентября;
- до четверга, 17 сентября.
"Как это было в предыдущие годы", - уточнил Табурец.
Где в городе запретят въезд транспорта
По данным главы Черкасской ОВА, въезд транспорта будет запрещен:
- с автодороги М-30 в Умань - на улицу Деревянко (в районе базы ООО "Стандарт Будівельний");
- с автодороги М-30 в Умань - на улицу Ореховую;
- из села Родниковка в Умань - на улицу Павлова.
Где усилят контрольно-пропускной режим
Тем временем усиленный контрольно-пропускной режим запланирован:
- с автодороги М-30 - на улицу Деревянко;
- с М-05 - на улицу Единения;
- из села Городецкое Паланской территориальной громады (ТГ) - на перекресток улицы Городецкой и улицы Максима Зализняка;
- с М-30 - на улицу Михайловскую;
- с М-30 - на улицу Вокзальную;
- из села Родниковка Паланской ТГ - на улицу Киевскую.
Отдельно движение по автодороге М-05 "Киев - Одесса" в Умань, на улице Освободителей, будет разрешено только для паломников-хасидов.
Какие еще ограничения вводят в городе
Табурец сообщил также, что в микрорайоне паломничества будет запрещена продажа:
- алкогольных напитков;
- фейерверков и пиротехники;
- ножей и других колюче-режущих предметов;
- пневматического оружия и имитирующих его игрушек.
"Прошу всех - местных жителей, гостей города - заранее учесть ограничения и планировать свои маршруты. Все эти меры - о безопасности", - подытожил руководитель Черкасской ОВА.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана в этом году.
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