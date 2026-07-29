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МИД призвал хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана

13:12 29.07.2026 Ср
2 мин
О чем предупреждают дипломаты паломников?
aimg Елена Чупровская
МИД призвал хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана Фото: МИД обратился к хасидам с предупреждением (rbc. ua)
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МИД обратился к хасидам, направляющимся в Умань на празднование Рош га-Шана, и предупредил о военных рисках. Полную безопасность иностранным паломникам в Украине гарантировать не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Почему МИД предупреждает паломников

Полномасштабная война России против Украины длится уже более четырех лет. Украинские города и общины регулярно подвергаются массированным ракетным обстрелам, а гражданская и транспортная инфраструктура оказывается под ударом.

В министерстве подчеркивают, что постоянный террор, диверсии и провокации со стороны России создают реальную угрозу жизни и безопасности людей. Поэтому хасидам, которые планируют паломничество в Умань на Рош га-Шана, советуют учесть невозможность гарантировать им полноценную безопасность.

Какие ограничения действуют в Украине

Если паломники все же отправятся в Умань, им следует учесть, что в стране действует правовой режим военного положения. Он предусматривает ряд дополнительных регулировок:

  • ограничение свободы передвижения;
  • комендантский час;
  • усиленное патрулирование;
  • запрещение массовых мероприятий и собраний;
  • принудительные меры к тем, кто нарушает установленные ограничения.

Отдельно в МИД обратили внимание на ряд других обстоятельств . Наземное транспортное сообщение с Украиной перегружено, а движение транспорта может задерживаться из-за обстрелов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в Умани не хватает помещений гражданской защиты, чтобы укрыть всех паломников в местах их массового пребывания. Также в городе недостаточно медицинского персонала и заведений, которые могли бы обеспечить медицинское обслуживание паломников.

Ранее в Умани уже усиливали меры безопасности во время празднования Рош га-Шана. В городе на период праздника запретили продажу пиротехники, а также алкогольных и слабоалкогольных напитков в паломничестве.

Как сообщало РБК-Украина, паломничество в могилу цадика Нахмана в Умани является одной из традиций дней покаяния перед Судным днем.

В эти дни хасиды со всего мира съезжаются в город, чтобы присоединиться к молитвам в канун еврейского Нового года.

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