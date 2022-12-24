ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США призвали Путина вывести войска из Украины после признания им "СВО" войной

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 24 декабря 2022 11:21
США призвали Путина вывести войска из Украины после признания им "СВО" войной Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Госдепе США призвали главу Кремля Владимира Путина признать реальность и вывести свои войска из Украины. После того как диктатор назвал полномасштабное российское вторжение не "спецоперацией", а войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"С 24 февраля США и остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" - это ничем не спровоцированная и никак не обоснованная война против Украины. Наконец, после 300 дней войны, Путин назвал вещи своими именами. Как следующий шаг к признанию реальности мы призываем его прекратить эту войну и вывести войска из Украины", - заявил представитель Госдепа.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве акцентировали, независимо от терминологии Путина агрессия России против ее суверенного соседа привела к смерти, разрушению и перемещениям людей.

Что сказал диктатор

Напомним, что 22 декабря российский диктатор Владимир Путин, выступая перед журналистами "кремлевского пула", назвал вещи своими именами, а именно войну против Украины - войной.

"Наша цель - не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - заявил Путин.

После этого в России разгорелся скандал. Так, петербургский депутат Никита Юферев обратился к стражам порядка, чтобы те проверили слова Путина. Поскольку указа о завершении "СВО" не было, войну не объявляли, а за такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация