США призвали Путина вывести войска из Украины после признания им "СВО" войной

В Госдепе США призвали главу Кремля Владимира Путина признать реальность и вывести свои войска из Украины. После того как диктатор назвал полномасштабное российское вторжение не "спецоперацией", а войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"С 24 февраля США и остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" - это ничем не спровоцированная и никак не обоснованная война против Украины. Наконец, после 300 дней войны, Путин назвал вещи своими именами. Как следующий шаг к признанию реальности мы призываем его прекратить эту войну и вывести войска из Украины", - заявил представитель Госдепа.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве акцентировали, независимо от терминологии Путина агрессия России против ее суверенного соседа привела к смерти, разрушению и перемещениям людей.

Что сказал диктатор

Напомним, что 22 декабря российский диктатор Владимир Путин, выступая перед журналистами "кремлевского пула", назвал вещи своими именами, а именно войну против Украины - войной.

"Наша цель - не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - заявил Путин.

После этого в России разгорелся скандал. Так, петербургский депутат Никита Юферев обратился к стражам порядка, чтобы те проверили слова Путина. Поскольку указа о завершении "СВО" не было, войну не объявляли, а за такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек.

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