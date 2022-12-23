ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Назвал войну войной. В РФ просят открыть дело против Путина

Новина українською →
Санкт Петербург, Пятница 23 декабря 2022 11:10
Назвал войну войной. В РФ просят открыть дело против Путина Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России требуют возбудить уголовное дело против главы Кремля Владимира Путина. За то, что диктатор в своем выступлении назвал агрессию против Украины "войной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу российского депутата Никиту Юферева.

Так, муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился к генпрокурору России и главе МВД с просьбой проверить слова Путина по поводу "распространения фейков" о российской армии через слово "война".

Поскольку, как сообщил депутат, указа о завершении так называемой "спецпреции" не было, войну в России не объявляли.

Фото: в РФ просят открыть дело против Путина (twitter.com/NikitaYuferev)

"Владимир Путин назвал войну войной: "Наша цель - закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", - написал Юферев.

Что сказал Путин

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин,выступая перед журналистами "кремлевского пула", сделал заявление о войне против Украины.

"Наша цель - не раскручивать этот "маховик" военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - заявил Путин.

Что это значит

Тем самым глава Кремля нарушил ограничение, введенное российскими властями еще в начале полномасштабного вторжения.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ.

Простыми словами, россиянам за называние вещей своими именами ("спецоперации" войной) грозит штраф на заоблачную сумму, а то и больше - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что после 24 февраля в России усилилось преследование за критику нападения РФ на Украину, в стране-агрессоре возбуждено уже немало дел по трактовке "СВО" войной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация