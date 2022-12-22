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"Пощелкаем и их". Путин попытался успокоить россиян после новостей о Patriot

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Москва, Четверг 22 декабря 2022 18:30
"Пощелкаем и их". Путин попытался успокоить россиян после новостей о Patriot Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Кремля Владимир Путин пообещал "пощелкать" те системы ПВО Patriot, которые США передадут Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Говорят, Patriot могут туда (в Украину - ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - заявил российский диктатор.

Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими С-300 для того, чтобы еще больше "успокоить" россиян.

"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300", - добавил глава Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине системы ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи на 850 миллионов долларов.

Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Patriot могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.

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Соединенные Штаты Америки ЗРК ПВО Война России против Украины
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