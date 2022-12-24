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США закликали Путіна вивести війська з України після визнання ним "СВО" війною

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Вашингтон, Субота 24 грудня 2022 11:21
США закликали Путіна вивести війська з України після визнання ним "СВО" війною Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Держдепі США закликали главу Кремля Володимира Путіна визнати реальність та вивести свої війська з України. Після того, як диктатор назвав повномасштабне російське вторгнення не "спецоперацією", а війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"З 24 лютого США та решта світу знали, що путінська "спеціальна військова операція" - це нічим не спровокована і ніяк не обґрунтована війна проти України. Нарешті, після 300 днів війни, Путін назвав речі своїми іменами. Як наступний крок до визнання реальності ми закликаємо його припинити цю війну і вивести війська з України", - заявив представник Держдепу.

Також в американському зовнішньополітичному відомстві акцентували, незалежно від термінології Путіна, агресія Росії проти її суверенного сусіда призвела до смерті, руйнування та переміщень людей.

Що сказав диктатор

Нагадаємо, що 22 грудня російський диктатор Володимир Путін, виступаючи перед журналістами "кремлівського пулу" назвав речі своїми іменами, а саме війну проти України - війною.

"Наша мета - не розкручувати цей "маховик" військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо", - заявив Путін.

Після того в Росії розгорівся скандал. Так, петербурзький депутат Микита Юферєв звернувся до правоохоронців, аби ті перевірили слова Путіна. Оскільки указу про завершення "СВО" не було, війну не оголошували, а за такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей.

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