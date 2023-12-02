США призвали Израиль допустить в Газу грузовики с гуманитарной помощью

Соединенные Штаты Америки призвали Иерусалим разрешить грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу, несмотря на возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль по настоянию США согласился возобновить пропуск грузовиков с помощью для местных жителей в Газу.

Однако он отметил, что поставки, скорее всего, сократятся. Их будет десятки в день, а не сотни, как это было во время перемирия между Израилем и ХАМАСом.

Кирби сказал, что Газа нуждается в гораздо большей помощи, но решение возобновить поставки после строгих проверок выглядит как хороший знак в будущем.

Официальные лица США настаивают на восстановлении паузы в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

"Эта пауза закончилась благодаря ХАМАСу. Вся ответственность лежит на них", - заявил представитель Белого дома.

Режим прекращения огня в секторе газа

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня и освобождении заложников. Так, первую группу боевики отпустили в тот же день.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАС продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

Однако 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также обвинил ХАМАС в прекращении недельного перемирия в секторе Газа.