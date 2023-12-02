ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен обвинил ХАМАС в срыве перемирия в Секторе Газа

Суббота 02 декабря 2023 03:13
UA EN RU
Блинкен обвинил ХАМАС в срыве перемирия в Секторе Газа Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил ХАМАС в прекращении недельного перемирия в Секторе Газа, во время которого были освобождены десятки заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава Госдепа США рассказал, что ХАМАС отказался от своих обещаний освободить некоторых заложников и выпустил ракеты, убившие мирных жителей Иерусалима, пока еще действовало перемирие.

"Это закончилось из-за ХАМАСа. Боевики совершили жестокий теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека", - заявил Блинкен.

Израиль ранее также сообщал, что ХАМАС не освободил всех женщин, которые пообещал отпустить во время перемирия.

Режим прекращения огня в секторе газа

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня и освобождении заложников. Так, первую группу боевики отпустили в тот же день.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАС продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

Однако 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Энтони Блинкен
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно