США отправили истребители на базу на Ближнем Востоке для подготовки к атаке Ирана, - СМИ

США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке. Это происходит в рамках усилий Пентагона по защите Израиля от возможных атак со стороны Ирана и его доверенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам американского чиновника, самолеты F/A-18 и разведывательный самолет E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и прибыли на нераскрытую базу в понедельник.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ об усилении военного присутствия в регионе, поскольку чиновники обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке после убийств высокопоставленного командира Хезболлы в Ливане и главного политического лидера ХАМАС в Иране на предыдущей неделе, предположительно в результате ударов Израиля. Издание отметило, что обе группировки поддерживаются Ираном.

Как ожидается, наземное размещение самолетов ВМС США будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС F-22 направляется на ту же базу из своей домашней станции на Аляске. Также предполагается, что около дюжины F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

The Times of Israel пишет, что пока не ясно, как долго все самолеты будут оставаться вместе на базе. Однако, это может зависеть от того, что произойдет (если произойдет вообще) в ближайшие несколько дней.