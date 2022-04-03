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За зберігання яхти Абрамовича турецький порт може потрапити під санкції

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Лондон, Неділя 03 квітня 2022 04:56
За зберігання яхти Абрамовича турецький порт може потрапити під санкції Яхта Solaris (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Оператор портів, який приховує яхту підсанкційного олігарха Романа Абрамовича, може потрапити під санкції Великобританії. Все через те, що приватний турецький порт, в якому знаходиться 140-метрова Solaris, належить лондонському холдингу Global Ports Holding.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Global Ports Holding є найбільшим у світі оператором круїзних портів. У розпорядженні компанії 22 термінали в 14 країнах. У їх док в Бодрумі минулого тижня прибуло 140-метрове судно Solaris. Офіційно яхта зареєстрована на Beautiful Seascapes Limited, але кінцевим власником є Абрамович.

Британським власникам турецького порту за порушення санкцій може загрожувати тюремне ув'язнення. Компанії може бути винесений величезний штраф. Але повний обсяг покарань визначатиме Британська судова система.

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