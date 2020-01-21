Кількість жертв нового вірусу в Китаї знову зросла

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Через вірус в Китаї загинули 6 осіб

Кількість загиблих від нового вірусу в Китаї досягла 6. Про це повідомив мер китайського міста Ухань, передають китайські ЗМІ.

Відзначимо, що в провінції Хубей зареєстровано 270 випадків захворювання новим вірусом. Випадки зараження зафіксовані в Пекіні, Шанхаї і південній провінції Гуандун. Ще в дев'яти регіонах виявлено 27 хворих з підозрою на пневмонію нового типу.

У зв'язку з цим американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення в Китаї.

Додамо, що вірус здатний передаватися у тому числі від людини до людини. Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу.

Відзначимо, вперше вірус з'явився в місті Ухань в грудні і поширився на інші населені пункти Китаю, п'ять випадків зафіксовано вже і за межами країни