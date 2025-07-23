В США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде: что известно

В документе USOPC отмечается, что решение базируется не на идеологии, а на научно обоснованных данных и принципах обеспечения честной конкуренции.

Политика USOPC также ссылается на президентский указ №14201 под названием "не допуская мужчин к женскому спорту", подписанный Дональдом Трампом.

В нем подчеркивается, что участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях угрожает "безопасности, справедливости, достоинству и правде".

Именно это распоряжение стало основой новых ограничений для участия в национальных олимпийских командах.

Об изменениях впервые сообщила The New York Times, отметив, что новые правила являются частью более широкой политической стратегии администрации Трампа, направленной на ограничение инклюзивной политики в спорте.

Отношение Трампа

Напомним, еще в феврале Трамп пообещал, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе трансгендерные спортсмены не будут допущены к участию в женских дисциплинах.

Президент USOPC Джин Сайкс и генеральный директор Сара Гиршланд в совместном письме к заинтересованным сторонам объяснили, что как организация с федеральным статусом, USOPC обязана придерживаться соответствующих нормативных ожиданий.

Впрочем, в USOPC не уточнили, как именно новая политика повлияет на спортсменок с так называемыми DSD (различиями в развитии половых признаков).

Представитель комитета отказался от комментариев, отметив, что пока "нет дополнительной информации для публичного разглашения".