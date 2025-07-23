В США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде: что известно

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) принял новую политику, согласно которой трансгендерные женщины-спортсменки больше не смогут участвовать в соревнованиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В документе USOPC отмечается, что решение базируется не на идеологии, а на научно обоснованных данных и принципах обеспечения честной конкуренции.
Политика USOPC также ссылается на президентский указ №14201 под названием "не допуская мужчин к женскому спорту", подписанный Дональдом Трампом.
В нем подчеркивается, что участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях угрожает "безопасности, справедливости, достоинству и правде".
Именно это распоряжение стало основой новых ограничений для участия в национальных олимпийских командах.
Об изменениях впервые сообщила The New York Times, отметив, что новые правила являются частью более широкой политической стратегии администрации Трампа, направленной на ограничение инклюзивной политики в спорте.
Напомним, еще в феврале Трамп пообещал, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе трансгендерные спортсмены не будут допущены к участию в женских дисциплинах.
Президент USOPC Джин Сайкс и генеральный директор Сара Гиршланд в совместном письме к заинтересованным сторонам объяснили, что как организация с федеральным статусом, USOPC обязана придерживаться соответствующих нормативных ожиданий.
Впрочем, в USOPC не уточнили, как именно новая политика повлияет на спортсменок с так называемыми DSD (различиями в развитии половых признаков).
Представитель комитета отказался от комментариев, отметив, что пока "нет дополнительной информации для публичного разглашения".
Напомним, 6 мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа реализовать запрет на службу трансгендеров в армии, открыв путь для увольнения тысяч действующих военнослужащих и отказов в приеме новых, пока продолжаются судебные разбирательства.
Кроме того, 13 мая стало известно, что Пентагон прекращает оказание медицинской помощи трансгендерным военным, в частности гормональное лечение и хирургические операции.
В то же время, Reuters сообщило, что министр обороны США Пит Гегсет дал распоряжение начать увольнение трансгендерных военных, которые не уйдут добровольно до 6 июня.
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