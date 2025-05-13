Пентагон прекращает медицинскую помощь трансгендерам в армии: Reuters узнало детали

Пентагон прекращает оказание медицинской помощи трансгендерным военным, в частности гормональное лечение и хирургические операции. Это решение является частью выполнения политики президента Дональда Трампа по исключению трансгендерных лиц из армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным меморандума, с которым ознакомилось агентство Reuters, Пентагон больше не будет предоставлять гендерно-афирмативную медпомощь для трансгендерных военнослужащих.

В документе, подписанном и.о. заместителя министра обороны по вопросам здравоохранения Стивеном Феррарой, говорится о запрете на новые гормональные терапии и хирургические вмешательства.

"Я поручаю принять необходимые меры для немедленного внедрения этой директивы", - заявил он в меморандуме.

"Пощечина" для трансгендерных военных

Военнослужащие, по данным издания, возмущены меморандумом и считают его "безосновательно жестоким и оскорбительным". Один из трансгендерных военных, который пожелал остаться анонимным из-за страха преследования, назвал решение "очередной пощечиной" тем, кто честно служит.

"Если у кого-то еще оставались сомнения, их больше нет: трансгендерные военные больше не имеют права на такой же медицинский уход, как их коллеги", - отметил он.

Трансгендеры в армии США

По официальным данным, в рядах регулярной армии и Национальной гвардии США служат 4 240 трансгендерных военных. Хотя правозащитники называют более высокие цифры.

Опрос компании Gallup, обнародованный в феврале, показал, что 58% американцев поддерживают право трансгендерных людей открыто служить в армии.