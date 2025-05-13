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Пентагон прекращает медицинскую помощь трансгендерам в армии: Reuters узнало детали

Вторник 13 мая 2025 17:45
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Пентагон прекращает медицинскую помощь трансгендерам в армии: Reuters узнало детали Фото: тысячи военных США потеряют право на медицинскую помощь (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Пентагон прекращает оказание медицинской помощи трансгендерным военным, в частности гормональное лечение и хирургические операции. Это решение является частью выполнения политики президента Дональда Трампа по исключению трансгендерных лиц из армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным меморандума, с которым ознакомилось агентство Reuters, Пентагон больше не будет предоставлять гендерно-афирмативную медпомощь для трансгендерных военнослужащих.

В документе, подписанном и.о. заместителя министра обороны по вопросам здравоохранения Стивеном Феррарой, говорится о запрете на новые гормональные терапии и хирургические вмешательства.

"Я поручаю принять необходимые меры для немедленного внедрения этой директивы", - заявил он в меморандуме.

"Пощечина" для трансгендерных военных

Военнослужащие, по данным издания, возмущены меморандумом и считают его "безосновательно жестоким и оскорбительным". Один из трансгендерных военных, который пожелал остаться анонимным из-за страха преследования, назвал решение "очередной пощечиной" тем, кто честно служит.

"Если у кого-то еще оставались сомнения, их больше нет: трансгендерные военные больше не имеют права на такой же медицинский уход, как их коллеги", - отметил он.

Трансгендеры в армии США

По официальным данным, в рядах регулярной армии и Национальной гвардии США служат 4 240 трансгендерных военных. Хотя правозащитники называют более высокие цифры.

Опрос компании Gallup, обнародованный в феврале, показал, что 58% американцев поддерживают право трансгендерных людей открыто служить в армии.

Политика Трампа в отношении трансгендеров

Напомним, в январе Трамп, после возвращения на пост президента, подписал указ, который отменил политику его предшественника Джо Байдена, которая позволяла трансгендерным военным открыто служить в Вооруженных силах.

6 мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа реализовать запрет на службу трансгендеров в армии, открыв путь для увольнения тысяч действующих военнослужащих и отказов в приеме новых, пока продолжаются судебные разбирательства.

А на прошлой неделе Reuters сообщило, что министр обороны США Пит Гегсет дал распоряжение начать увольнение трансгендерных военных, которые не уйдут добровольно до 6 июня.

Кроме того, Гегсет в прошлом месяце публично выступил против гендерно-афирмативной помощи трансгендерным военным.

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