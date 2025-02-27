Армия США в течение месяца планирует увольнять трансгендеров со службы, - CBS

Соединенные Штаты Америки (США) планируют в течение месяца увольнять трансгендерных военнослужащих. Впрочем, в отдельных случаях возможны и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Согласно меморандуму Пентагона, в течение 30 дней в отношении военных, которые имеют "диагноз или историю гендерной дисфории, или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории" будет рассматриваться сценарий с увольнением.

Для получения разрешения продолжать службу, военные должны доказать, что они они никогда не пытались сменить пол, а также продемонстрировать "стабильность пола военнослужащего в течение 36 месяцев подряд без клинически значимого дистресса или нарушений в социальной, профессиональной или других важных сферах функционирования".

Вопрос трансгендеров в армии США

Штаты сняли запрет на службу трансгендеров в 2016 году под. Согласно тогдашней политике:

военные-трансгендеры, которые уже находятся на службе - могли делать это открыто;

новобранцев-трансгендеров должны были начать принимать до 1 июля 2017-го.

Впрочем, во время первого срока президентства Дональда Трампа, вышеупомянутую дату перенесли на 2018 год, а позже и вообще отменили эту политику.

Ограничения администрации республиканца, после попыток обжаловать их в суде, вступили в силу уже в апреле 2019-го. Преемник Трампа, Джо Байден, отменил ограничения через несколько дней после вступления в должность в 2021 году.

"Вернувшись в должность в январе, Трамп издал указ, который снова был направлен против военной службы трансгендеров, заявив: "Выражение ложной гендерной идентичности: "Выражение фальшивой "гендерной идентичности", отличающейся от пола человека, не может соответствовать строгим стандартам, необходимым для прохождения военной службы", - добавляет CBS.

Как писало Reuters, Трамп также недавно распорядился признавать в США только два пола: мужской и женский.