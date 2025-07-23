У США заборонили трансгендерним жінкам брати участь у Олімпіаді: що відомо

Олімпійський та Паралімпійський комітет США (USOPC) ухвалив нову політику, відповідно до якої трансгендерні жінки-спортсменки більше не зможуть брати участь в змаганнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
У документі USOPC наголошується, що рішення базується не на ідеології, а на науково обґрунтованих даних та принципах забезпечення чесної конкуренції.
Політика USOPC також посилається на президентський указ №14201 під назвою "не допускаючи чоловіків до жіночого спорту", підписаний Дональдом Трампом.
У ньому підкреслюється, що участь трансгендерних жінок у жіночих змаганнях загрожує "безпеці, справедливості, гідності та правді".
Саме це розпорядження стало основою нових обмежень для участі у національних олімпійських командах.
Про зміни вперше повідомила The New York Times, зазначивши, що нові правила є частиною ширшої політичної стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження інклюзивної політики у спорті.
Нагадаємо, ще у лютому Трамп пообіцяв, що на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі трансгендерні спортсмени не будуть допущені до участі в жіночих дисциплінах.
Президент USOPC Джин Сайкс і генеральний директор Сара Гіршланд у спільному листі до зацікавлених сторін пояснили, що як організація з федеральним статусом, USOPC зобов’язана дотримуватись відповідних нормативних очікувань.
Утім, в USOPC не уточнили, як саме нова політика вплине на спортсменок з так званими DSD (відмінностями у розвитку статевих ознак).
Речник комітету відмовився від коментарів, зазначивши, що наразі "немає додаткової інформації для публічного розголошення".
Нагадаємо, 6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у війську, відкривши шлях для звільнення тисяч чинних військовослужбовців та відмов у прийомі нових, поки тривають судові розгляди.
Крім того, 13 травня стало відомо, що Пентагон припиняє надання медичної допомоги трансгендерним військовим, зокрема гормональне лікування та хірургічні операції.
Водночас, Reuters повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження розпочати звільнення трансгендерних військових, які не підуть добровільно до 6 червня.
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