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Верховный суд дал Трампу "зеленый свет" на запрет трансгендеров в армии

Вашингтон, Вторник 06 мая 2025 22:55
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Верховный суд дал Трампу "зеленый свет" на запрет трансгендеров в армии Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа применять запрет на службу трансгендеров в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Министерство юстиции обратилось к судьям с экстренным ходатайством об отмене решения федерального судьи. Оно фактически заблокировало указ Трампа, которым он хотел запретить трансгендерам служить в американских вооруженных силах.

Судьи приостановили действие запрета до тех пор, пока Апелляционный суд 9-го округа США не вынесет решение по апелляции администрации Трампа, а высший суд не получит возможность рассмотреть вопрос о том, стоит ли слушать это дело.

Президент США Дональд Трамп считает, что трансгендеры не могут соответствовать "строгим стандартам", необходимым для службы, и их служба угрожает боеготовности армии и сплоченности подразделений.

В то же время американский аналитический центр RAND Corporation еще в 2016 году провел исследование по этому вопросу. Его результаты противоречат мнению Трампа - центр утверждает, что служба трансгендеров не оказывает негативного влияния на сплоченность подразделений, оперативную эффективность и боеготовность.

Также решение Трампа резко раскритиковали группы, представляющие интересы трансгендерных военнослужащих.

Трансгендеров планируют уволить со службы

Напомним, еще в феврале CBS писало, что Пентагон решил в течение 30 дней уволить со службы трансгендерных военнослужащих.

Но есть и исключения. В частности, военные должны доказать, что они они никогда не пытались сменить пол.

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