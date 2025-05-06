Верховный суд дал Трампу "зеленый свет" на запрет трансгендеров в армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Издание напоминает, что в прошлом месяце Министерство юстиции обратилось к судьям с экстренным ходатайством об отмене решения федерального судьи. Оно фактически заблокировало указ Трампа, которым он хотел запретить трансгендерам служить в американских вооруженных силах.

Судьи приостановили действие запрета до тех пор, пока Апелляционный суд 9-го округа США не вынесет решение по апелляции администрации Трампа, а высший суд не получит возможность рассмотреть вопрос о том, стоит ли слушать это дело.

Президент США Дональд Трамп считает, что трансгендеры не могут соответствовать "строгим стандартам", необходимым для службы, и их служба угрожает боеготовности армии и сплоченности подразделений.

В то же время американский аналитический центр RAND Corporation еще в 2016 году провел исследование по этому вопросу. Его результаты противоречат мнению Трампа - центр утверждает, что служба трансгендеров не оказывает негативного влияния на сплоченность подразделений, оперативную эффективность и боеготовность.

Также решение Трампа резко раскритиковали группы, представляющие интересы трансгендерных военнослужащих.