США не запретили союзникам поставки F-16 Украине, - CNN
США не будут блокировать поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Если в начале войны в Вашингтоне полагали, что передача современных военных самолетов спровоцирует президента России Владимира Путина на нежелательную эскалацию, то теперь эта позиция поменялась, говорят источники телеканала.
По их словам, трудности с передачей F-16 Киеву в основном логистические, а также связаны со сложностью управления, на обучение которому может потребоваться долгое время.
Пентагон рассматривает просьбу Украины об истребителях как рассчитанную на долгую перспективу. А возможный срок оценивает в годы, а не месяцы.
Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны США со скептицизмом и недовольством отнеслись к отказу президента США Джо Байдена передавать Украине истребители F-16.
Напомним, что Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Нидерланды заявили, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов страна еще не получала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.