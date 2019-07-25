Мюллер заявив, що втручання Росії у вибори США триває

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Екс-спецпрокурор наголосив, що його розслідування не виправдало президента Трампа

Колишній спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США 2016 року, заявив, що таке втручання було неодноразовим. Про це Мюллер сказав, виступаючи на слуханнях у комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу 24 липня, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Це була не єдина спроба. Вони роблять це зараз, коли ми сидимо тут. І вони розраховують зробити це під час наступної кампанії", - сказав Мюллер.

Крім того, Мюллер 24 липня виступив на слуханнях у комітеті з питань правосуддя, де заявив, що президентові США Дональдові Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Зі слів екс-спецпрокурора, його розслідування не виправдовує Трампа.

"Ні, президент не був виправданий", - сказав Мюллер у відповідь на запитання, чи повністю він виправдав Трампа, як про це президент США писав у Twitter після оприлюднення висновків "російського розслідування".

Наступні президентські вибори в США заплановані на 2020 рік.

Нагадаємо, директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей переконаний, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.