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США і Південна Корея провели тестові запуски ракет після випробувань КНДР

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Сеул, Понеділок 06 червня 2022 03:58
США і Південна Корея провели тестові запуски ракет після випробувань КНДР Фото: США і Південна Корея провели тестові запуски ракет після випробувань КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США і Південна Корея здійснили тестові ракетні пуски у відповідь на випробування КНДР. По різних цілях були пущені вісім ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Спільний запуск США і Південною Кореєю ракет класу "земля-земля" продемонстрував здатність і готовність завдати негайних високоточних ударів по джерелах провокацій, заявили в комітеті начальників штабів.

За інформацією південнокорейських військових, в неділю КНДР провела запуск восьми балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря.

Комітет начальників штабів вказує на кілька стартових точок, в тому числі місцевість біля аеропорту Сунан в Пхеньяні, околиці міста Кечхон в провінції Пхенан-Намдо, повіт Тончхан в провінції Пхенан-Пукто, Хамхин в провінції Хамген-Намдо.

Нагадавши, у травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною. Візит президента США Джо Байдена завершився напередодні.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

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