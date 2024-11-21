США будут и дальше наращивать военную помощь Украине, - Белый дом

США будут продолжать предоставление военной помощи Украине. Поддержку планируют наращивать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она напомнила, что президент США Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине для обороны от российских оккупантов.
"Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы предоставляем, и мы собираемся продолжать делать это, наращивать эту помощь", - заверила Жан-Пьер.
По ее словам, США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.
Напомним, вчера, 20 ноября, Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине, куда вошло вооружение общей стоимостью 275 млн долларов.
В частности, США пообещали предоставить Украине снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, противоракетные системы Javelin и другое оружие.
При этом недавно госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что президент Джо Байден планирует до конца января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа, использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.
Такие заявления объясняются тем, что Трамп может приостановить передачу помощи Украине.
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