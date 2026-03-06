США и Канада поднимали истребители из-за российских самолетов возле Аляски

Два российских бомбардировщика Ту-142 были обнаружены в зоне идентификации ПВО Аляски. В связи США и Канада привлекли в регионе свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как отмечают в NORAD, Ту-142 предназначены для морской разведки и противолодочной обороны.

Для перехвата российских самолетов в воздух поднимали:

два истребителя F-35 ВВС США;

два F-22;

четыре самолета-заправщика KC-135;

один самолет наблюдения AWACS E-3;

два канадских CF-18;

один самолет для дозаправки CC-150.

В NORAD подчеркнули, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады.

По данным ведомства, подобные действия России в зонах идентификации ПВО вблизи Аляски и Канады происходят регулярно и не рассматриваются как прямые угрозы.

Точного места пребывания самолетов не раскрывают.

Чем опасен Ту-142

Ту-142 - это российский стратегический бомбардировщик и морской патрульный самолет, разработанный еще во времена СССР. Он предназначен для ведения разведки, поиска подводных лодок и поражения надводных военных кораблей противника на больших расстояниях.

Самолет может нести более 11 тонн разнообразного вооружения, включая противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и глубинные бомбы.

Ту-142 создавался специально для обнаружения и поражения американских ядерных подводных лодок, что делало его ключевым элементом морской стратегии СССР во времена Холодной войны.