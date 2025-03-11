ua en ru
Вт, 11 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США уже возобновили военную помощь Украине, - ОП

Вторник 11 марта 2025 22:56
UA EN RU
США уже возобновили военную помощь Украине, - ОП Иллюстративное фото: Украина снова получает военную помощь от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США возобновили поставки военной помощи Украине после встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Павла Палису в Facebook.

"Есть подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться", - отметил он.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, украинские и американские чиновники сегодня, 11 марта, провели встречу в Саудовской Аравии. В ее ходе обсуждалось завершение войны России против Украины, а также отношения Киева и Вашингтона.

По итогам встречи Украина и США обнародовали совместное заявление.

В нем сказано, что Украина согласилась на предложение США о прекращении огня с Россией на 30 дней. Такое перемирие может начаться при согласии Москвы.

При этом США обязались "немедленно" возобновить военную помощь Украине. Она была приостановлена на прошлой неделе после того, как президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Офис президента Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Сибига объяснил, почему прекращение огня предлагают ввести только на 30 дней
Сибига объяснил, почему прекращение огня предлагают ввести только на 30 дней
DAILY
От слов к делу. С чем Украина и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина От слов к делу. С чем Украина и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии