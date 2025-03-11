США вже відновили військову допомогу Україні, - ОП

США відновили постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Павла Палісу у Facebook .

"Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися", - зазначив він.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, українські та американські чиновники сьогодні, 11 березня, провели зустріч у Саудівській Аравії. Під час неї обговорювали завершення війни Росії проти України, а також відносини Києва і Вашингтона.

За підсумками зустрічі Україна і США оприлюднили спільну заяву.

У ній сказано, що Україна погодилася на пропозицію США про припинення вогню з Росією на 30 днів. Таке перемир'я може початися за згодою Москви.

При цьому США зобов'язалися "негайно" відновити військову допомогу Україні. Вона була припинена минулого тижня після того, як президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп посварилися.

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