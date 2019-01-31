ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США вийдуть з договору про ракети в кінці тижня, - Reuters

Новини » Політика    31.01.2019 - 17:09
США вийдуть з договору про ракети в кінці тижня, - Reuters
Ілюстративне фото (US Navy)

В ході останніх переговорів Росія і США провалили спробу домовитися з приводу Договору про РСМД

США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) вже в кінці поточного тижня після провальних переговорів з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на високопоставленого представника США з контролю над озброєннями.

В ході останніх переговорів у Пекіні Росія і США провалили спробу домовитися з приводу Договору про РСМД.

"Як ми розуміємо, настає наступний етап, починається наступна фаза, а саме фаза припинення США своїх зобов'язань в рамках Договору про РСМД, що, мабуть, станеться в найближчі вихідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не принесла просування по питанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Раніше повідомлялося, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Як відомо, в США завод з виробництва ядерної зброї Pantax в штаті Техас почав складання першого серійного зразка ядерної боєголовки малої потужності (5-7 кілотонн) - W76-2. Запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації масштабної національної ініціативи в галузі безпеки", яка здійснюється в рамках нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

Переговори Росії і США по ракетному договору провалилися США почали виробництво малопотужних ядерних боєголовок
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся