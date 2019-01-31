США вийдуть з договору про ракети в кінці тижня, - Reuters

Ілюстративне фото (US Navy)

В ході останніх переговорів Росія і США провалили спробу домовитися з приводу Договору про РСМД

США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) вже в кінці поточного тижня після провальних переговорів з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на високопоставленого представника США з контролю над озброєннями.

В ході останніх переговорів у Пекіні Росія і США провалили спробу домовитися з приводу Договору про РСМД.

"Як ми розуміємо, настає наступний етап, починається наступна фаза, а саме фаза припинення США своїх зобов'язань в рамках Договору про РСМД, що, мабуть, станеться в найближчі вихідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не принесла просування по питанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Раніше повідомлялося, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Як відомо, в США завод з виробництва ядерної зброї Pantax в штаті Техас почав складання першого серійного зразка ядерної боєголовки малої потужності (5-7 кілотонн) - W76-2. Запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації масштабної національної ініціативи в галузі безпеки", яка здійснюється в рамках нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.