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Росія заявила про ризик ядерного конфлікту через нові боєголовки США

Новини » Політика    30.01.2019 - 13:29
Росія заявила про ризик ядерного конфлікту через нові боєголовки США
Ілюстративне фото (US Navy)

У США запустили виробництво нових ядерних боєголовок W76-2

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Він зазначив, що про цю боєголовку говорилося у минулорічному огляді політики Вашингтона в ядерній сфері.

"Вже тоді ми висловили серйозну заклопотаність з приводу того, що розробка таких боєприпасів малої потужності знижує поріг застосування ядерної зброї і звичайно ж підвищує ризики ядерного конфлікту", - сказав Лавров.

Нагадаємо, в США завод з виробництва ядерної зброї Pantax в штаті Техас почав складання першого серійного зразка ядерної боєголовки малої потужності (5-7 кілотонн) - W76-2. Запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації масштабної національної ініціативи в галузі безпеки", яка здійснюється в рамках нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

РБК-Україна повідомляло, що на Раді Росія-НАТО члени альянсу обговорили з РФ вихід США з Договору про РСМД. Союзники НАТО вважають, що російська ракетна система під назвою 9М729 порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Столтенберг зазначив, що прогресу в переговорах з Росією в цій угоді немає.

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