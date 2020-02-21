Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 2247 осіб

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Короновірусом заразилися майже 76,5 тис. людей

Кількість загиблих унаслідок коронавірусу в світі зросла до 2247 людей, станом на ранок 21 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї досягла 75245 людей. Всього у світі — 76498. У свою чергу, одужали за останніми даними 18442 людей.

Більшість випадків захворювання та смертей зафіксовано у китайській провінції Хубей.

РБК-Україна писало, що у четвер в центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Кількість загиблих в Хубей від спалаху досягла 2144 на кінець четверга, що на 115 більше, ніж у попередній день.

Нагадаємо, у двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, виявлений коронавірус 2019-nCoV. В Японії підтвердили, що новий коронавірус виявлений ще у 13 осіб, що перебувають на карантині на круїзному судні Diamond Princess.

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає, щоб країни негайно повідомляли про нові зафіксовані випадки захворювання китайським коронавірусом.