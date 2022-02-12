США виводять з України інструкторів Нацгвардії
Міністерство оборони США прийняло рішення вивести з України військових інструкторів. Зокрема, 160 військовослужбовців Національної гвардії з американського штату Флорида.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Вони будуть переведені з України в інше місце в Європі в якості запобіжного заходу. Вони перебували в Україні з листопада для надання консультативної допомоги військам.
Пентагон стверджує, що їх переклад не змінить рішучості США підтримувати українські сили.
Нагадаємо, вчора радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців протягом 48 годин покинути Україну через загрозу вторгнення РФ.
Крім того, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.