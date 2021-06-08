RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США вивели більше половини своїх військ з Афганістану

Автор: РБК-Україна

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%. При цьому майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.

Про це повідомляє прес-служба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"США також офіційно передали в розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість баз. За оцінками CENTCOM, процес виведення завершено більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з моменту прийняття рішення про виведення військ з Афганістану для вивезення вантажів було здійснено понад 50 авіарейсів.

Нагадаємо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

Додамо, що солдати Афганістану готуються до атак талібів. Таліби оточують позиції поліції і армії і вторгаються на територію, підконтрольні уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиАфганистанвійськові