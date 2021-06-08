США вивели більше половини своїх військ з Афганістану

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%. При цьому майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.
Про це повідомляє прес-служба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
"США також офіційно передали в розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість баз. За оцінками CENTCOM, процес виведення завершено більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні.
Крім того, з моменту прийняття рішення про виведення військ з Афганістану для вивезення вантажів було здійснено понад 50 авіарейсів.
Нагадаємо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.
Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.
Додамо, що солдати Афганістану готуються до атак талібів. Таліби оточують позиції поліції і армії і вторгаються на територію, підконтрольні уряду.